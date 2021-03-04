وزارة التربية تُقرر استئنائيا إلغاء الإختبار النهائي للبكالوريا رياضة

أعلن مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني اليوم الخميس، أنه تقرر استثنائيا إلغاء الاختبار النهائي لمادة التربية البدنية للمترشحين لامتحان البكالوريا دورة 2021 وذلك بعد التقييم المنجز من قبل مصالح وزارتي التربية والشباب والرياضة والإدماج المهني.

وأثبت هذا التقييم عدم إمكانية انهاء برنامج مادة التربية البدنية في عدد هام من المعاهد العمومية والخاصة قبل موعد اختبار البكالوريا رياضة الذي كان من المفترض أن ينطلق اجراؤه بداية من يوم 12 افريل القادم، حسب ما صرح به الولباني لوكالة تونس افريقيا للأنباء مؤكدا انه سيقع اعتماد المعدل السنوي في مادة التربية البدنية عددا نهائيا في معدل البكالوريا، تجسميا لمبدأ الإنصاف بين كافة المترشحين لهذا الامتحان الوطني.

وأفادت وزارة التربية في بلاغ لها الخميس انه تقرر بصفة استثنائية خلال السنة الدراسية 2020 – 2021 تقييم مادة التربية البدنية في امتحان البكالوريا باعتماد المعدل السنوي في هذه المادة عددا نهائيا بالنسبة إلى تلاميذ المعاهد العمومية والخاصة، مشيرة إلى انه يمكن إعفاء التلاميذ من مادة التربية البدنية إذا ما رخص لهم في ذلك طبيب الصحة المدرسية أو طبيب للصحة العمومية تعينه الإدارة.

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