وزارة التربية تُنبه من اتّخاذ أي إجراء أحادي بإيقاف الدروس

نبّهت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الجمعة، من أن اتّخاذ أي إجراء أحادي الجانب في خصوص السير العادي للعمل بالمؤسسات التربوية يُعد موجبا لتطبيق الإجراءات القانونية والإدارية الجاري بها العمل.

وشددت الوزارة على أن اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة لاقتراح التدابير اللازمة.

وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل حيني تطور الوضع الصحي في كل المؤسسات التربوية، مشيرة إلى حرصها على سلامة الأسرة التربوية وحماية الفاعلين التربويين كافة .

وبينت الوزارة في بلاغها، بأنها لن تتوانى في اتخاذ القرارات المناسبة بالمصادقة على المقترحات الصادرة عن اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، بالتنسيق مع اللجنة العلمية.

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