وزارة التربية تُندد بالاعتداء على أستاذ وتُعلن تضامنها المطلق معه

نددت وزارة التربية في بيان لها اليوم الاثنين، بالاعتداء الذي تعرض له الأستاذ الصحبي بن سلامة بمعهد ابن رشيق بالزهراء، معبرة عن مطلق تضامنها مع المربّي ضحيّة الاعتداء وكلّ منتسبي الأسرة التربوية.

وأكدت الوزارة أنها تعمل بكلّ الوسائل القانونية لضمان حقوقه المعنويّة والمادّية، مشيرة إلى أن وزير التربية يتابع عن كثب الحالة الصحّية للمربّي الذي تمّ إيواؤه بإحدى المصحات بولاية بن عروس، حيث تحوّل على الفور وفدٌ عن الوزارة يرأسه الكاتب العامّ ويضمّ عددا من المسؤولين المركزيّين والجهويّين قصد متابعة وضعيّته الصحّية والإحاطة بعائلته واتّخاذ كافّة الإجراءات القانونيّة اللاّزمة بالتنسيق مع السّلط والهياكل المعنيّة.

من جهته، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ له اليوم، أنه سيتم الآن نقل الأستاذ الذي تم الاعتداء عليه إلى المستشفى العسكري بتدخل من أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي.

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