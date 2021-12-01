وزارة التربية تُندد بالاعتداء على المربين وتُكلّف محامين لمتابعة القضايا المرفوعة

نددت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، بما تتعرّض له المؤسّسة التربويّة ومنتسبوها من استهداف غير مبرّر، داعية في الآن نفسه، إلى الكفّ عن الشحن بحقّ الأسرة التربويّة في هذا الظرف الدقيق من السنة الدراسيّة.

وجدّدت الوزارة مساندتها المطلقة لمكوّنات الأسرة التربويّة كافّة والتزامها التامّ بالدفاع عن منظوريها، لا فقط من خلال توفير الإحاطة المادّية والمعنويّة لهم، ولكنْ بتوخّي الإجراءات التي يكفلها القانون قصد التصدّي لهذه الاعتداءات والحدّ منها أيضا.

كما أعلنت الوزارة أنّها تولّت تكليف محامين لمتابعة القضايا المرفوعة في الصّدد، في إطار ما هو محمول عليها من واجب توفير الحماية القانونيّة لمنظوريها.

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