وزارة التربية: حوالي 79 ألف تلميذ لم يلتحقوا بعد بمقاعد الدراسة في المدارس

أعلن مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية بوزارة التربية محمد بالحاج صالح في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الخميس، انه ولحدود الامس 78 ألف و840 تلميذ مازالوا لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة في المدارس الابتدائية في علاقة بمشكل المعلمين النواب دفعة 2022.

كما أعرب المتحدث عن استغرابه من تصريحات الطرف النقابي بعدم تسوية الوضعيات، مبينا أن انتداب خريجي التربية والتعليم يكون مباشرا وليس فوريا، حيث يتم انتدابهم خلال السنة الاولى كمتعاقد وفي السنة الثانية يصبح استاذ مدارس إبتدائية متربصا واجره كأجر المدرس، وفق تعبيره.

هذا واقر بالحاج صالح بوجود نوع من المغالطة والشحن للمعلمين النواب، مبينا أن آفاق الترسيم على إمتداد 4 سنوات ويمكن ان تكون في ظرف سنتين او 3 سنوات.

وشدد مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية، على أن أجور المعلمين النواب تصرف شهريا مثلهم مثل المدرس المترسم وبالمنح والإمتيازات نفسها كما تشملهم أي زيادة مثل باقي الموظفين العموميين.

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