وزارة التربية: رزنامة الإمتحانات الجديدة لكافة المستويات

انعقدت اليوم الاثنين 26 أفريل 2021، بمقر وزارة التربية جلسة عمل بإشراف كاتب عام الوزارة وبحضور عدد من إطارات الوزارة وممثلي نقابات أسلاك التربية، لتدارس الآليات الكفيلة بإنهاء السنة الدراسية وإجراء الامتحانات الوطنية في ظلّ التطوّرات التي يشهدها الوضع الصحي والوبائي والظروف الناجمة عن قرار تعليق الدروس من 18إلى 30 أفريل 2021.

وبعد النقاش والتشاور وعرض المعطيات المقدمة في خصوص الفرضيات المحتملة لإنهاء السنة الدراسية، تمت المصادقة على مخرجات اللجنتين الفنيّتين، وتوافق الطرفان على العمل وفق الإجراءات البيداغوجية والصحية التالية في صورة إقرار استئناف سير الدروس يوم 03 ماي 2021:

*على المستوى البيداغوجي

1- المرحلة الابتدائية:

المحافظة على موعد تنظيم مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أيام 28 و29 و30 جوان 2021.

المحافظة على موعد اختتام السنة الدراسية المقرّر سلفا.

استثمار ما تبقّى من الزمن المدرسي لاستدراك التعلّمات جراء توقّف الدروس.

استمرار العمل بالمدارس الابتدائية بنفس التنظيمات البيداغوجية، على أن يتمّ التركيز على مواد اللغة العربية والرياضيات والإيقاظ العلمي والفرنسية والإنجليزية، نظرا لكثافة محتوياتها وسعيا لاستكمال التّعلمات فيها، مع الإشارة إلى أنّ كلّ المواد تظلّ خاضعة للتقييم.

إجراء الاختبارات الشفوية مباشرة خلال الأسبوع السابق للاختبارات الكتابية مع السير العادي للدروس

إنجاز الاختبارات الكتابية أيام 16 و17 و18 و19 و21 جوان 2021،

إصلاح الاختبارات وإرجاعها إلى التلاميذ أيام 22 و23 و24 جوان 2021،

انعقاد مجالس الأقسام يومي 25 و26 جوان 2021،

تخصيص يوم 30 جوان 2021 لتوزيع دفاتر النتائج والحفل المدرسي.

2- المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي:

في خصوص الامتحانات الوطنية:

المحافظة على مواعيد الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا وامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني.

إلغاء جزء من الاختبارات التطبيقية والشّفاهية ضمن امتحان البكالوريا (الإعلامية / الموسيقى/ الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا/إنجاز مشروع” بالنسبة للمترشحين بصفة فردية”).

المحافظة على بقية الاختبارات التطبيقية (الخوارزميات والبرمجة/ تكنولوجيا المعلومات والاتصال / الاختصاص الرياضي).

إجراء الاختبارات التطبيقية المتبقية أيام 03 و04 و05 جوان 2021.

تعديل روزنامة الفروض التأليفية للفترة التقييمية الثانية:

من 26 ماي إلى 02 جوان 2021، عوضا عن: من 19 ماي إلى 26 ماي 2021

تعديل روزنامة مجالس أقسام السنة الرابعة ثانوي:

أيّام 8 و9 و10 جوان 2021، عوضًا عن أيّام 7 و8 و9 جوان 2021.

في خصوص بقية المستويات (7و8و9 أساسي و1 و2 و3 ثانوي):

تعديل روزنامة الفترة المغلقة للفترة التقييمية الثانية:

من 03 جوان إلى 12 جوان 2021، عوضا عن: من 31 ماي إلى 09 جوان 2021

تعديل مواعيد إصلاح الفروض التأليفية وإرجاعها إلى التلاميذ:

يوما 14 و15 جوان 2021، عوضًا عن أيّام 10 و11 و12 جوان 2021

تعديل آخر أجل لتسليم المعدّلات إلى الإدارة: يوم 19 جوان 2021، عوضا عن يوم 15 جوان 2021

المحافظة على روزنامة مجالس الأقسام:

أيّام 24و25و26 جوان 2021 (بالنسبة إلى: 7و8و9 أساسي)

أيّام 28و29و30 جوان 2021 (بالنسبة إلى: 1و2و3 ثانوي)

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