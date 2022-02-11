وزارة التربية: مواصلة العمل بالروزنامة المنظّمة للسنة الدراسية الحالية دون تغيير

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الجمعة، مواصلة العمل بالروزنامة المنظّمة للسنة الدراسية 2021 – 2022 دون أيّ تغيير، وفقا لمقتضيات المنشورين التّاليين:

المنشور عدد 68 بتاريخ 8 نوفمبر2021 المتعلّق بروزنامة الاختبارات التقييميّة الثلاثيّة بالمرحلة الابتدائية والتراتيب التنظيمية المتعلّقة بها.

المنشور عدد 67 بتاريخ 01 نوفمبر2021 المتعلّق بروزنامة المراقبة المستمرّة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة بالنسبة الدراسية 2021-2022.

وأشارت وزارة التربية إلى أنّ تطوّر الوضع الصحي بالمؤسسات التربوية هو محلّ متابعة يوميّة.

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