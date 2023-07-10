وزارة التربية: هذه الإجراءات التي أقرَرْناها في صلة بمسار التفاوض مع جامعة الأساسي

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن مختلف الإجراءات التي أقرتها في صلة بمسار التفاوض مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي.

وأفادت الوزارة بـ « أن هذه المفاوضات أدت إلى قبول الوزارة بكافة الطلبات التي تعلقت بمديري المدارس الابتدائية »

كما تمت الاستجابة لطلب الجامعة بتحسين الوضعيّة المادّيّة للمعلمين وذلك من خلال تمكينهم من 300 د للسنوات 2026 و 2027 و 2028 مع حصول المعلّمين على زيادة صافية قدرها حوالي 80 د خلال شهر جانفي من سنتي 2024 و 2025 إضافة إلى ما ستُقرّره لاحقا اتفاقيّات الاتحاد العام التونسي للشغل مع رئاسة الحكومة في إطار الزيادة العامة في أجور الوظيفة العمومية.

كما أشارت الوزارة إلى أن مصالحها اتفقت مع رئاسة الحكومة على الترفيع في أجرة المتعاقدين من 750د إلى 1500د بداية من شهر سبتمبر 2023 وتمتيع المدارس الابتدائية بالشخصيّة القانونيّة والاستقلالية المالية. كما أقرت الوزارة خلال الأسبوع الفارط ترسيم 14.500 معلما

وتأتي هذه التوضيحات التي أوردتها وزارة التربية في وقت تواصل فيه الجاعة العامة للتعليم الأساسي تمسكها بحجب اعداد التلاميذ عن الإدارة.

وكان وزير التربية محمد علي البوغديري قد اكد صباح اليوم الاثنين، « أن ما يحدث في تونس في علاقة بحجب أعداد تلاميذ الأساسي « فضيحة » في تاريخ تونس وسوف يوضع لها حد « كلفنا ما كلفنا ذلك »".

كما أعلنت وزارة التربية صبيحة اليوم عن إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجرة شهر لـ17 ألف معلم تمسك بحجب الأعداد.

ومن جهتها، اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن الوزير أعدم السنة الدراسية القادمة قبل انطلاقتها وأكدت أن 70 بالمائة من المديرين قدموا استقالات جماعية.

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