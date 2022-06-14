وزارة التربية: 267 حالة غشّ في اليوم الرّابع من امتحان البكالوريا

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها، أنّه تمّ خلال اليوم الرّابع من امتحان البكالوريا- دورة 2022، تسجيل 267 حالة غشّ، وفق الإحصائيّات الأوليّة.

كما أشارت الوزارة إلى أنها تواصل اتّخاذ الإجراءات القانونية ضدّ كل من يثبت تورّطه في عمليات الغشّ مهما كان مصدرها، وذلك بالتّنسيق مع الهياكل الأمنيّة والمعنيّة.

وذكّرت الوزارة بأنها تولّت، إلى حدّ التاريخ، تسجيل 25 قضيّة ضدّ الضّالعين في شبكات إجراميّة متورّطة في عمليات الغشّ الإلكتروني.

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