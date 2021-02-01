وزارة التربية: 6986 إصابة بكورونا و36 وفاة بالوسط المدرسي

أعلنت وزارة التربية مساء اليوم الاثنين، أن الوسط المدرسي سجّل خلال الفترة المتراوحة بين 15 سبتمبر المنقضي و31 جانفي المنقضي، 6986 حالة إصابة بفيروس كورونا و5561 حالة شفاء من هذا الفيروس.

كما تم تسجيل 36 حالة وفاة جراء الفيروس التاجي في الوسط المدرسي منذ انطلاق السنة المدرسية.

ويتوزع مجموع الإصابات بكوفيد ـ19 في الوسط المدرسي إلى 2932 إصابة في صفوف التلاميذ، و3228 إصابة لدى المدرسين، و614 لدى الإطار الإداري والبيداغوجي والقيمين والمرشدين، و212 في صفوف العملة.

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