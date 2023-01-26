وزارة التشغيل تُحذّر من الإنسياق وراء عروض شغل وهمية بالخارج

حذّرت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ لها اليوم الخميس، من الإنسياق وراء عروض شغل وهمية بالخارج وذلك مقابل دفع مبالغ مالية وتجنب التعامل مع بعض مكاتب التوظيف بالخارج غير قانونية .

ودعت الوزارة إلى التعامل حصريا مع

-مكاتب التوظيف بالخارج المتحصلة على ترخيص قانوني لممارسة مهمة الوساطة والتي تتولى الوزارة متابعتها وتقييم أنشطتها وتجدون القائمة المحينة لهذه المؤسسات على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي http://www.emploi.gov.tn/sites/default/files/inline-files/liste_bureau_ar_31.pdf

وذكّرت الوزارة بأنّ الإطار القانوني يمنع منعا باتا تقديم خدمات للتوظيف بالخارج بمقابل مادي مهما كانت قيمته.

و يمكن التسجيل مباشرة على موقع واب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للتشغيل الخاصة بالتشغيل بالخارج والإطلاع على جميع العروض المتوفرة على الرابط التالي www.aneti-international.tn

كما دعت وزارة التشغيل والتكوين المهني مختلف وسائل الإعلام إلى اشتراط الاستظهار بالترخيص القانوني عند إدراج إعلانات إشهارية لفائدة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج.

ودعت الوزارة للاتصال بالإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية للإشعار عند الحاجة.

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