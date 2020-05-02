وزارة التعليم العالي تدعو الطلبة الراغبين في الحصول على سكن الى تقديم مطالبهم

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها، كافة الطلبة غير المقيمين بالمبيتات الجامعية للسنة الجامعية الحالية 2019-2020، والراغبين في الحصول على سكن جامعي خلال فترة العودة الجامعية الى تقديم مطلب في الغرض لديوان الخدمات الجامعية الراجعين له بالنظر من 4 الى 10 ماي 2020.

وأفادت الوزارة بأن هذا المطلب يتنزل في اطار توفير أحسن الظروف للعودة الجامعية التدريجية طبقا للإستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه وخاصة منها تأمين السكن الجامعي للطلبة الذين تتوفر فيهم الشروط.

وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان الطلبة تقديم مطالب الى ديوان الخدمات الجامعية للشمال على الموقع:

https://bit.ly/2YxrWky

وديوان الخدمات الجامعية للوسط على الموقع:

https://bit.ly/2zOi4IZ

وديوان الخدمات الجامعية للجنوب على الموقع:

https://bit.ly/2yhVlVe

ولفتت الوزارة إلى أن هذه المطالب تلبى وفق القرار القاضي أن يكون مقر اقامة الولي خارج شعاع 30 كلم عن مؤسسة التعليم العالي العمومي المعين بها ليتم الرد على نفس الموقع في الإبان.

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