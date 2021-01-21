وزارة التعليم العالي تدعو الطلبة للتوافد التدريجي على المبيتات الجامعية

أوصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها، كافة الطلبة بضرورة التوافد التدريجي على المبيتات الجامعية في الفترة الممتدة من 21 الى 25 جانفي 2021، وذلك في إطار الاستعداد لاستئناف الدروس والامتحانات بداية من يوم الاثنين المقبل.

وقد تم إقرار مواصلة إسداء الخدمات الجامعية لفائدة الطلبة الأجانب والطلبة التونسيين ممن تعذر عليهم العودة إلى مقر إقاماتهم خلال فترة الحجر الصحي الإجباري.

كما أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بمقتضيات البروتوكول الصحي الخاص بالقطاع بما يسمح بحماية جميع مكونات الوسط الجامعي.

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