وزارة التعليم العالي تُقرر عدم مواصلة العمل بإجراء غلق الفصول والمؤسسات الجامعية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تبعا للقرارات المنبثقة عن جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 19 حالفي 2022 وتعا التوصيات اللجنة العلمية عجاية انتشار فيروس كورونا، فإنه تقرر عدم مواصلة العمل بالإجراء المتمثل في غلق الفصول والمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه سيتم الاكتفاء بالحجر الصحي لفترة 5 أيام لكل مصاب وإن تواصلت الأعراض تمتد فترة الحجر الصحي إلى 7 أيام.

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