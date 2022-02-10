وزارة التعليم العالي تُمدِد العمل بإجراءات التوقي من كورونا أسبوعا إضافيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تبعا للمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 09 فيفري 2022 بقصر الحكومة بالقصبة حول مجابهة تطور الوضع الوبائي للبلاد واستئناسا بتوصيات اللجنة العلمية، فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات موضوع البلاغ الصادر في 27 جانفي 2022 لمدة أسبوع إضافي بداية من يوم الخميس 10 فيفري 2022 .

وتتعلق الاجراءات السالف ذكرها بالخصوص بـ:

-تأجيل أوالغاء كافة التظاهرات المفتوحة للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة

-الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوئة الفضاءات المغلقة

-احترام البروتوكول الصحي المحين

-تأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى.

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