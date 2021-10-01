وزارة التعليم العالي تُمضي عقود برامج مع 8 معاهد ومراكز بحث

انتظم اليوم الجمعة غرّة أكتوبر 2021، بمقرّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حفل توقيع عقود برامج البحث بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلّة في سامية الشرفي المديرة العامة للبحث العلمي وممثّلين عن وزارات أخرى و كلّ من المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، ومعهد باستور، ومركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية، والمعهد الوطني للتراث، والمعهد الوطني للبحوث الزراعية، والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار ومعهد الزيتونة، ومعهد المناطق القاحلة بمدنين.

وأكّدت بنعودة أنّ الوزارة تعمل على تطوير أداء البحث العلمي والاهتمام بمؤسّساته وتجاوز نقائصها إضافة إلى تفعيل دوره من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة، منوّهة بدور الوزارة في هيكلة وتنظيم البحث العلمي بالمعاهد والمراكز تحت إشراف وزارات أخرى وإعطاء العناية الكاملة للبحث العلمي كقطاع أفقي.

وقد شملت عقود البرامج تجديد 35 مخبر بحث وإحداث مخبرين جديدين بمعهد باستور إضافة إلى إحداث 6 وحدة مختصة جديدة ستساهم في دعم انفتاح المراكز المذكورة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.

ويندرج إمضاء هذه العقود في إطار تجديد العلاقة التعاقدية مع معاهد ومراكز البحث المذكورة على أساس مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة بعد مناقشة برامج ومشاريع البحث المقترحة من قبل هذه المعاهد والمراكز مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وتقييمها والموافقة على تجديدها من قبل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.

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