وزارة التعليم العالي: لا تغيير في روزنامة السنة الجامعية والعطل

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020، أنه لم يتم إدخال أي تغيير على روزنامة السنة الجامعية الحالية و فترات العطل.

وأضافت الوزارة أنه يمكن للمؤسسات الجامعية التي لم تستكمل دروس السداسي الأول أن تتولى تأمين دروس تدارك لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد عطلة الشتاء اثر الحصول على مصادقة رئاسة الجامعة التي ترجع إليها بالنظر.

وللتذكير فقد تم استئناف الدروس الحضورية بالجامعات يوم الإثنين 15 نوفمبر 2020 بعد تعليقها يوم 2 نوفمبر بالنظر لتطور الوضع الوبائي.

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