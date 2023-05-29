وزارة الثقافة تشرع في نقل الرصيد الوطني للفنون التشكيلية من قصر السعيد الى دار الكتب



تشرع وزارة الشؤون الثقافية بداية من يوم غد الاثنين في إخلاء مخازن الرصيد الوطني للفنون التشكيلية بمركز الثقافة والفنون والآداب « القصر السعيد »، وسيتحول هذا الرصيد على مراحل إلى المخازن الجديدة بدار الكتب الوطنية.

وستتم عملية نقل هذا الرصيد وبالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارتي الدّاخلية وأملاك الدولة والشؤون العقارية. ويذكر أن الرّصيد الوطني للفنون التشكيلية يتكون ممّا يناهز ال8000 عمل فنّي (لوحات ومنحوتات ومجسّمات وقطع خزفية) توثّق لمختلف مراحل الحركة التشكيلية في تونس.

وتندرج عملية نقل الرصيد الوطني للفنون التشكيلية في إطار استراتيجية وزارة الشؤون الثقافية للمحافظة على الذاكرة الوطنية من كلّ أشكال الإتلاف وتثمين المخزون التشكيلي لتونس، باعتباره ثروة وطنية توثّق لمختلف مراحل تاريخ الفن التشكيلي التونسي ومدارسه وتيّاراته.

وكانت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي قد أذنت يوم 12 جانفي المنقضي بإخلاء مخازن الرصيد الوطني للفنون التشكيلية المتواجدة بقصر الآداب والفنون القصر السعيد بباردو، وذلك إثر زيارة ميدانية لها عاينت من خلالها الوضعية المتردّية داخل هذه المخازن.

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