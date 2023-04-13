وزارة الخارجية تنعى السفير السابق حسين بوزيد

نعت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السفير السابق حسين بوزيد، الذي وافاه الأجل المحتوم يوم الثلاثاء 11 أفريل 2023.

كما تقدم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، باسمه الخاص، وباسم كافة إطارات وأعوان الوزارة، بالتعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد، سائلا الله عزّ وجلّ، أن يتغمّده برحمته الواسعة وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وتقلّد الفقيد خلال مسيرته المهنيّة عدّة مناصب في الدولة، بما في ذلك صلب وزارة الشؤون الخارجية، حيث اضطلع بمهام كاتب عام للوزارة خلال السنوات من 1994 إلى 2001، ليعيّن إثر ذلك في خطّة سفير لتونس بالبرازيل إلى موفى سنة 2005.

والفقيد متحصّل على الصنف الرابع من وسام الجمهورية سنة 1973 والصنف الثاني من وسام الجمهورية سنة 1978.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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