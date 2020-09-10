وزارة الخارجية توضح بخصوص اعفاء سفير تونس لدى الأمم المتحدة

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الخميس، بلاغا توضيحيا بخصوص ما تم تداوله مؤخرا حول إعفاء سفير تونس بالأمم المتحدة من منصبه.

وبينت الوزارة بأن قرار نقلة مندوب تونس الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة إلى مركز دبلوماسي آخر، تم إتخاذه في إطار الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية وفي إطار سلسلة من النقل الروتينية لبعض السفراء كإجراء يندرج ضمن السير العادي للمسارات المهنية وفي ضوء رؤية وتوجهات تتماشى مع مصالح الدولة ومتطلبات العمل الدبلوماسي والتعاطي مع التحديات التي تواجهها بلادنا.

وأكدت الوزارة أن مسألة نقلة المندوب الدائم لتونس بنيويورك تمّت في إطار تقييم شامل ومعمق أجرته الإدارة المركزية على مستوى إدارة الموارد البشرية والتصرف الإداري والمالي وتقييم المردود المهني للمعني ومدى إلتزامه بالأهداف الدبلوماسية المرسومة للبعثة.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه النقلة لن تؤثر على مردود المندوبية الدائمة لتونس بنيويورك بل ستسمح بإضفاء أكثر أريحية ونجاعة على نشاط البعثة التي تزخر بكفاءات عليا أثبتت جدارتها ومهنيتها منذ تولي تونس موقع عضو غير دائم في مجلس الامن، وساهمت بفضل العمل الجماعي في انجاح مبادرة سيادة رئيس الجمهورية الداعية الى تضامن دولي في مكافحة جائحة كورونا والتي اشرف سيادته بصفة مباشرة على جميع مراحل تجسيدها.

وشددت الوزارة على أن خدمة مصالح تونس العليا وصون صورتها وتعزيز مصداقية مؤسساتها تظلّ في مقدمة الواجبات المحمولة على ممثلي الدولة في الخارج والمعيار الاساسي لتقييم مردودهم ومدى احترامهم لمواقعهم.

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