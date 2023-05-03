وزارة الخارجية: نعمل على حشد الدعم لمواقف بلادنا ورفع التحديات الكبرى

تحيي تونس اليوم الأربعاء 03 ماي 2023، اليوم الوطني للدبلوماسية والذي يوافق الذكرى 67 لإحداث وزارة الشؤون الخارجية التونسيّة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان بالمناسبة، أن الدبلوماسية تعمل على إعلاء راية بلادنا على المستوى الدولي وحماية مصالحها الحيوية في الخارج، تحت قيادة رئيس الجمهوريّة، الذي يضبط التوجهات الكبرى للسياسة الخارجيّة للدولة وتسهر على تنفيذها وزارة الشؤون الخارجية.

وشددت الوزارة على أن الدبلوماسيّة التونسيّة تعمل على حشد الدعم لمواقف بلادنا ورفع مختلف التحديات الكبرى التي تشهدها، من خلال تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وتنمية الشراكات وتنويعها.

كما تولي وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، بالتعاون مع بقية أجهزة الدولة، أهمية قصوى لتوفير الإحاطة وأفضل الخدمات والحماية اللازمة لأفراد الجالية التونسيّة بالخارج أينما كانوا، مثمنة عاليا مساهمتهم في إشعاع صورة بلادنا في الخارج وفي المجهود الوطني لتحقيق التنمية.

وجدّدت الوزارة تقديرها للجهود الحثيثة لكافة اطاراتها وأعوانها بالداخل والخارج، وتحثهم على مواصلة البذل والعطاء لما فيه خير وطننا العزيز وازدهار وشعبه.

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