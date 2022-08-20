وزارة الداخلية تكشف سبب منع الخادمي من السفر

أصدرت مساء اليوم السبت، وزارة الداخلية بلاغا أكــدت من خلاله انه على إثر تداول عدد من وسائل الإعلام خبر اعتصام وزير سابق بمطار تونس قرطاج الدولي بسبب منعه من السفر، فإن الوزارة تؤكد أن المعني يتعلق به تحجير سفر قضائي.

وكان الوزير السابق للشؤون الدينية نور الدين الخادمي قد أعلن على صفحته الرسمية بالفايسبوك، بأنه معتصم بمطار تونس قرطاج رفقة عائلته وذلك بعد منعه من السفر سبع مرات دون موجب قانوني.

ووفقا للصفحة الرسمية للخادمي فإنه تم نقل الخادمي الآن إلى الاستعجالي لتعكر حالته الصحية.

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