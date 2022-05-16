الداخلية توضح بخصوص انفجار داخل المنزل الوظيفي للوزير

اخر تحديث : 16/05/2022

وزير الداخلية
أعلنت وزارة الداخليّة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه حسب التحرّيات الأولية المُجراة من قبل الشرطة الفنية والعلمية، ثبت وجود تسرّب جزئي للغاز بالمسكن الوظيفي لوزير الدّاخليّة بتونس العاصمة.
ورجّح البلاغ أن يكون تسرّب الغاز المُتسبّب في حصول انفجار اليوم حوالي السّاعة السابعة صباحا، والذي نتجت عنهُ حروق متفرقة لأحد أفراد عائلته وبعض الأضرار المادية.


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