وزارة الدفاع: أكثر من 55 ألف عمليّة تلقيح في 5 ولايات

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن الفرق الصحيّة العسكرية الثابتة والمتنقّلة بولايات جندوبة وسليانة والقيروان وقبلّي وتطاوين تواصل بالتعاون مع الهياكل الجهويّة للصحّة والسّلط المحلّية، عمليّات التلقيح التي إنطلقت خلال شهر جويلية الماضي.

وبلغ العدد الجملي للمستفيدين من هذه الحملات 55371 مواطنا من الفئات العمريّة التي تفوق 40 سنة والمتقدّمين في السنّ والمصابين بأمراض مزمنة وخاصّة منهم القاطنين بالمناطق الريفيّة والنائية.

ويتوزّع العدد الجملي للملقّحين بهذه الولايات إلى حدود يوم أمس الأحد 1 أوت 2021 على النحو التالي:

– ولاية جندوبة 9315 مستفيد

– ولاية سليانة 10292 مستفيد

– ولاية القيروان 12105 مستفيد

– ولاية قبلّي 10105 مستفيد

ولاية تطاوين 13554 مستفيد.

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