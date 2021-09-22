وزارة الدفاع: اعتراض سيارات تهريب قرب الحدود مع ليبيا

رصدت الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة مطلع الأسبوع الجاري، 3 سيارات تهريب تتنقل بجهة « وادي زار » داخل المنطقة الحدوديّة العازلة، وقد تم اعتراضها من قبل التشكيلات العسكرية بعد إطلاق أعيرة نارية تحذيرية وتوقيف سيارتين فيما لاذت الثالثة بالفرار باتجاه التراب الليبي.

وبتفتيش السيارتين تبين أنهما محمّلتان بكمية من السجائر تجاوزت 41 ألف علبة بقيمة مالية تجاوزت 120 ألف دينار وقد تم الاحتفاظ بالسيارتين والمحجوز إلى حين تسليمها إلى مركز الحرس الوطني بالمكان، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

كما اعترضت التشكيلات العسكرية في اليوم نفسه بجهة جنين سيارة محملة بـ 23 ألف علبة سجائر بقيمة مالية تفوق 70 ألف دينار وتم تسليم راكبيها والمحجوز إلى المركز الحدودي « بوادي الزار » .

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