وزارة الدفاع: الجيش لن يسمح بالقيام بأعمال تخريبيّة تستهدف المنشآت النفطيّة

أكدت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الخميس، أن قواتنا المسلّحة تعاملت مع ما شهدته منطقة الكامور من ولاية تطاوين من إحتقان وتجمّع لعدد هام من شباب الجهة حول محطّة الضخّ بالمكان، بقدر عال من المسؤوليّة والحرفيّة وضبط النفس للحيلولة دون إزهاق الأرواح والسقوط في منزلقات خطيرة.

كما أكدت الوزارة في المقابل أن الجيش الوطني ومن منطلق مسؤوليّته في حماية أمننا القومي وتأمين ثروتنا الوطنيّة، لن يسمح بالقيام بأيّ أعمال تخريبيّة قد تستهدف المنشآت النفطيّة أو أي إعتداء قد يطال الأفراد وأنه على أتمّ الإستعداد للتصدّي لكلّ الإعتداءات وردعها بكلّ الوسائل القانونيّة والقضائيّة المتاحة.

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