وزارة الدفاع: الفحوصات الأولية تؤكد عدم إصابة التونسيين العائدين من الصين بـكورونا

أكدت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته مساء اليوم الإثنين 03 فيفري 2020، أن الفحوصات الأولية المجراة على جميع ركاب الطائرة التونسيين العائدين من مدينة ووهان الصينية، أظهرت عدم إصابتهم بفيروس كورونا وسلامتهم من أي عارض من عوارضه.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم نقل جميع الركاب رفقة الفريق الطبي العسكري وطاقم الطائرة إلى مكان الحجر الصحّي الذي سيقيمون به طيلة 14 يوما كإجراء احتياطي.

كما تم، وفق نص البلاغ، عزل الطائرة العسكرية التي أقلّتهم قبل الشروع في عملية تعقيم شاملة ودقيقة لكامل أجزاءها من قبل خبراء عسكريين مختصين.

وأشارت وزارة الدفاع الوطني إلى أن طائرة عسكرية تونسية حطت بمطار العوينة مساء اليوم قادمة من الجزائر مقلة 10 تونسيين من بينهم رضيع، وذلك بعد أن تم إجلاؤهم بواسطة طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

كلمات البحث :تونسيين;كورونا;وزارة الدفاع