وزارة الدفاع: انتشال جثة ربان مركب صيد غرق أمس في سواحل المحرس

أعلنت وزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة، عن غرق مركب صيد تونسي على متنه 4 بحارة يوم أمس بسواحل المحرس (صفاقس)، تم توجيه وحدتين بحريتين على عين المكان والشروع في عمليات البحث، حيث تمكنت الوحدتان من تحديد موقع غرق المركب المذكور.

وتم صباح اليوم تدعيم الوحدتين بوحدة ثالثة معززة بفريق غوص وتوجيه مروحيّة تابعة لجيش الطيران للمشاركة في عملية البحث التي أسفرت عن انتشال جثة الربان العالقة بغرفة القيادة للمركب، فيما لاتزال عملية البحث عن بقية البحارة المفقودين متواصلة.

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