وزارة الدفاع تدعو إلى عدم الدخول إلى المناطق العسكرية المغلقة

أًصدرت وزارة الدفاع الوطني ظهر اليوم الخميس، بلاغ توضيحيا على إثر انفجار لغم تقليدي الصنع داخل المنطقة العسكرية المغلقة بمرتفعات السلوم ظهر اليوم تسبب في إصابة طفلين وامرأة كانت ترافقهما.

وأشارت الوزارة إلى أن الحماية المدنية تولّت نقلهم إلى المستشفى الجهوي بالقصرين أين توفي الطفلان فور وصولهما المستشفى فيما تمّ تقديم الإسعافات الضرورية للمرافقة.

وذّكرت وزارة الدفاع الوطني سكان المناطق المحاذية لمرتفعات السلوم والمواطنين عموما انه يمنع منعا باتا الدخول إلى المناطق العسكرية المغلقة كما تبيّنه علامات المنع الموجودة بالمكان، حفاظا على أرواحهم من إمكانية تعرضهم لانفجار الألغام أو استهدافهم من طرف الإرهابيين.

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