وزارة الدفاع : دعوة الإطارات الطبية الشابة للمساعدة في مجابهة كورونا في إطار الخدمة الوطنية

دعت وزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء، كافة الإطارات الطبية والشبه الطبية بما في ذلك الاختصاصات البيوطبية، (من إناث وذكور) ممن لم يتجاوزوا السن القانوني للتجنيد والمحدد بــ 35 سنة والذين تخرجوا في الثلاث السنـوات الأخيرة ( 2018-2019-2020 ) إلى تلبية نداء الوطن وتعزيز المجهود الوطني في مجابهة انتشار الوباء في إطار أداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة.

وفي هذا الصدد يتعين على الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة الالتحاق بداية من 14 جويلية 2021، بالمراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة أو بأحد المكاتب الجهوية التابعة لها مصحوبين ببطاقات تعريف وطنية ونسخة من الشهادة العلمية المتحصل عليها، لإتمام إجراءات التجنيد ووضعهم على ذمة وزارة الصحة لتعيينهم في أقرب وحدة طبية صحية لمقر الإقامة حسب الحاجيات.

تجدر الإشارة إلى أن عملية التجنيد هذه ستؤخذ بعين الاعتبار في عمليات الإحصاء و ستخضع إلى تراتيب خاصة فيما يتصل بمدة الخدمة الوطنية وفترة التكوين الأساسي وإجراءات التعيين. كما سيتمتع المعنيون بالأمر بمختلف الامتيازات المتصلة بشروط الانتداب في القطاع العام أو التنفيل وبالمنحة الخصوصية المسندة للمجندين المعنيين لأداء الخدمة الوطنية لدى وزارة الصحة طبقا للتشريع النافذ ووفقا للقرار المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 29 سبتمبر 2010 والمتعلق بضبط مقدار المنحة الخصوصية المسندة للمجندين المعينين لأداء الخدمة الوطنية لدى وزارة الصحة العمومية والهياكل الراجعة لها بالنظر.

كلمات البحث :إطارات طبية;كورونا;وزارة الدفاع