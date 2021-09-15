وزارة الدفاع تدعو البحّارة إلى عدم الصيد داخل المياه الإقليمية أو مناطق صيد دول الجوار

أًصدرت وزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء، بلاغا توضيحيا تبعا لما تم تداوله حول الأحداث الأخيرة المتعلقة باحتجاجات بحارة مدينة جرجيس على خلفية تسجيل مضايقات من قبل خفر السواحل الليبية تجاه بعض البحارة التونسيين.

وبينت الوزارة بأن الوحدات العائمة التابعة لجيش البحر تقوم في إطار المهام المناطة بعهدتها بتأمين المنطقة الحدودية البحرية بين البلدين والمحافظة على السيادة الوطنية من خلال التواجد المتواصل والتنسيق المستمر مع الهياكل المتدخلة بالبحر، على غرار الحرس البحري والديوانة وتعمل على التصدي لأي مركب أجنبي يسعى لإجتياز الحدود أو ممارسة الصيد بالمياه الإقليمية التونسية أو بمنطقة الصيد الخاصة التونسية. حيث يتم تسجيل من حين إلى آخر بعض المخالفات على غرار تحويل وجهة مراكب صيد تونسية وأجنبية مخالفة ويتم التعامل معها طبقا للتشاريع في المجال البحري.

ودعت وزارة الدفاع الوطني بالمناسبة بكافّة البحّارة بعدم الصيد داخل المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة أو مناطق الصيد الخاصة التابعة لدول الجوار حتى لا يعرضوا أنفسهم للمضايقات أو تحويل وجهتهم.

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