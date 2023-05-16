وزارة الدفاع تدعو الشبان المعنيين بالخدمة الوطنيّة حصّة جوان 2023 الى تسوية وضعيتهم

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، بأن حصة التجنيد 2/2023 التي تشمل الشبان مواليد الثلاثية الثانية من سنة 2003 ومواليد السنوات السابقة، الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، تنطلق بداية من يوم 1 جوان 2023 وتتواصل الى غاية يوم 7 جويلية 2023.

ودعت الوزارة الشبان المعنيين، الى التقدم تلقائيا الى أحد المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وقابس والقصرين، مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية.

وأضافت أنه يمكن الاتصال بالادارة العامة للتجنيد والتعبئة لمزيد الارشادات على الارقام التالية: 71896055 / 71 896870 / 71 896111 / 71896317 / 71896488

أو على هاتف مكتب الاستقبال 55343

أو عبر البريد الالكتروني: dgcm@defense.tn

أو عبر موقع الخدمة التفاعلية الخاصة بوضعيات التأجيل والاعفاء: www.services.defense.tn/TAJNID/

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