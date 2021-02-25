وزارة الدفاع تعلن ان حصة التجنيد تنطلق يوم 01 مارس 2021

دعت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، اليوم الخميس، الشبّان من مواليد الثلاثية الأولى من سنة 2001 ومواليد السنوات السابقة الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية أنّ حصّة التجنيد 2021/01 تنطلق بداية من يوم الإثنين 1 مارس 2021 إلى غاية يوم الأربعاء 31 مارس 2021.

وأكّدت الوزارة أنّه يتعيّن على الشبّان المعنيين التقدّم تلقائيّا إلى المراكز الجهورية للتجنيد والتعبئة (تونس – سوسة – باجة – قابس-القصرين) مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية.

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