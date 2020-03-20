وزارة الدفاع: تعليق جميع عمليات التجنيد ومناظرات الانتداب والترقية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، أنه تبعا لصدور الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق بإعتبار الإصابة بفيروس « كورونا » الجديد كوفيد 19 من صنف الأمراض السارية، فقد تقرّر تعليق جميع العمليات والإجراءات المتعلقة بالتجنيد بعنوان الخدمة الوطنية.

كما تقرر تعليق جميع مناظرات الإنتداب والترقية المفتوحة والمعلن عنها بالوزارة إلى موعد لاحق، وذلك مراعاة للوضع الصحي العام بالبلاد وحرصا على إجرائها في ظروف تضمن الوقاية والسلامة للمعنيين بها.

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