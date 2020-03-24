وزارة الدفاع: تمّ تعزيز الدّوريات العسكرية والقيام بطلعات جوية على مدار السّاعة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تمّ تعزيز الدّوريات بمختلف قطاعات الوحدات العسكرية بنشر دوريات عسكرية بحتة ودوريات مشتركة، تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة القاضي بفرض حظر الجولان والحجر الصحّي الشّامل على كامل تراب الجمهوريّة.

وبلغ عدد الدوريات يوم أمس 300 دوريّة وسيتم مضاعفتها بداية من اليوم إضافة إلى القيام بطلعات جوية على مدار السّاعة بقطاعات كل من تونس الكبرى وبنزرت وصفاقس وقابس وبن قردان وجربة.

وقد تم إصدار تعليمات للوحدات العسكرية بدعوة المواطنين عبر استعمال مكبّرات الصّوت إلى ملازمة منازلهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم وانتهاج الصرامة مع المخالفين للقانون.

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