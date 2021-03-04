وزارة الدفاع تنتدب

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، عن فتح مناظرة لإنتداب تلامذة ضباط صف لجيش البر، فتيان وفتيات.

ويُشترط أن يكون المترشح محرزا على شهادة البكالوريا أو ذو مستوى تعليمي سنة رابعة ثانوي منهاة على الأقل مع إجتياز إمتحان الباكالوريا.

ويمكن للراغبين في الترشح، الاطلاع على الشروط والوثائق المطلوبة عبر الرابط التالي.

وتتم عملية تسجيل الترشحات عن طريق الأنترنات عبر موقع واب وزارة الدفاع الوطني ((www.defense.tn خلال الفترة من 1 إلى غاية 21 مارس 2021.

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