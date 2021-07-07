وزارة الدفاع تنفي ما تم تداوله بشأن نجاح تجربة دواء مضاد لكورونا

نفت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، ما تم تداوله مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعي، حول نجاح تجربة استعمال دواء مضاد لفيروس كوفيد 19 بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.

وأفادت الوزارة بأنه في إطار تجربة سريرية على مرضى كوفيد، تم استعمال « مستحضر علاجي » للغرض، بعد موافقة عدد من المرضى، وبإشراف مشترك بين وزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مبينة أن نتائج هذه التجربة السريرية لم تستكمل بعد.

وأكدت الوزارة أنه لا يمكن الحديث عن هذه التجربة السريرية إلا بعد التثبت من نتائجها العلمية، والمصادقة عليها من طرف خبراء في الميدان.

يشار الى أن صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، تناقلت خبرا يفيد بنجاح فريق من الباحثين التونسيين في اثبات نجاعة مكمل غذائي في معالجة فيروس كورونا، وأن حوالي 200 مريض خضعوا لتجارب سريرية منذ شهر جانفي 2021 وكانت النتائج مشجعة.

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