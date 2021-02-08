وزارة الدفاع تنفي وجود طائرة عسكرية محملة بلقاح كورونا قادمة من روسيا

نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الرائد محمد الزكري في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الاثنين، ما راج من أخبار حول قيادة ألفة لجنف لطائرة عسكرية محملة بلقاح كورونا قادمة من روسيا .

وبين الزكري بأن الطائرة قادمة من الصين محملة بمواد طبية بينها تحاليل « بي سي آر »، مشيرا إلى أنها حطت بكازاخستان للراحة.

وأكد الرائد محمد زكري بأن القائدة ألفة لجنف لم تقد هذه الطائرة.

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