وزارة الدفاع تُحذر: صفحات انتحلت صفة المؤسسة العسكرية ونشرت أخبار زائفة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء، أنه لوحظ مؤخّرا تعمّد بعض صفحات التواصل الإجتماعي (فايسبوك وتويتر) إنتحال صفة المؤسّسة العسكرية تحت مسمّيات مختلفة وتعمّدها نشر أخبار زائفة ومضلّلة للرأي العام.

وذكّرت وزارة الدفاع الوطني مجدّدا بأنّ هذه الصفحات الوهميّة لا تمتّ للمؤسّسة العسكريّة بأيّة صلة ولا يمكن اعتمادها كمصدر للمعلومة.

وأشارت وزارة الدفاع الوطني إلى أنّه ليس لها غير موقعها الإلكتروني www.defense.tn أو الناطق الرّسمي بإسمها لنشر الأخبار المتعلّقة بأنشطة مختلف هياكلها.

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