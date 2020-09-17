وزارة الدفاع تُحذر من صفحات وهمية منسوبة لها بمواقع التواصل الاجتماعي

أكدت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الخميس، بأن الصفحات الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك وتويتر) والمنسوبة إلى الوزارة أو إلى الجيش الوطني أو المؤسسة العسكريّة، لا تمت لها بأي صلة وبالتالي لايمكن اعتمادها كمصدر للمعلومة.

وشددت الوزارة على أن أية معلومة تتعلق بالعمليات أو بأنشطة الجيش الوطنـي يتم نشرها حصرا على الموقع www.defense.tn وهو الموقع الرسمي الوحيد لوزارة الدفاع الوطني.

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