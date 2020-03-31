وزارة الدفاع: خلايا إرشاد لللمتقاعدين منتسبي المؤسسة العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، لكافة العسكريين والأعوان المدنيين المتقاعدين من المؤسسة العسكرية ذوي الأمراض المزمنة والذين يتعذر عليهم التنقل إلى الصيدليات بالمستشفيات العسكرية أنه بإمكانهم الإتصال بأرقام الخلايا المتواجدة بمستشفيات تونس وبنزرت وقابس، التي ستتولى التنسيق معهم بخصوص حالاتهم الصحية وكيفية حصولهم على الأدوية دون عناء التنقل.

والخلايا موجودة بـ:

-المستشفى العسكري الأًلي للتعليم بتونس

-المستشفى العسكري ببنزرت

-المستشفى العسكري بقابس

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