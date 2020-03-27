وزارة الدفاع: رفعنا من اليقظة في حدودنا مع ليبيا لمواجهة أي طارئ

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الجمعة 27 مارس 2020، أن الوحدات العسكرية رفعت من درجات اليقظة والإستعداد بالمناطق الليبية المتاخمة للحدود التونسية البرية والبحرية للتفطن المبكر لكل التحركات المشبوهة والمواجهة الصارمة لكل طارئ بالتعاون مع القوات الأمنية.

وأشار المتحدث إلى أن الوضع على الحدود التونسية مع ليبيا طبيعي ولا يبعث على القلق.

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