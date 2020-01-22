وزارة الدفاع: لا إصابات بشرية أو أضرار ماديّة في انفجار اللغم بالمغيلة

أكدت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الأربعاء، انفجار لغم تقليدي الصنع صباح اليوم أثناء مرور عربة عسكرية بمرتفعات المغيلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحادثة لم تسفر عن حصول إصابات بشرية أو أضرار ماديّة.

وكان مصدر أمني قد أعلن في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم، أن جنديّين اثنين أُصيبا إثر انفجار لغم أرضي اليوم بمنطقة « تلة السوايسية » وسط جبل مغيلة التابع لمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد ما استدعى نقلهما إلى المستشفى المحلي بسبيطلة.

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