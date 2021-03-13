وزارة الدفاع: لم يتم القيام بأية عملية تلقيح لأي جهة أو قيادة

أكدت وزارة الدفاع الوطني أنه لم يتم القيام بأية عملية تلقيح لأي جهة أو قيادة بالوزارة، وذلك ردا على مطلب نفاذ للمعلومة تقدمت به منظمة أنا يقظ .

وكان مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية قد أكد غرة مارس 2021، تلقي الرئاسة لهبة من قبل دولة الإمارات تتمثل في ألف جرعة من تلقيح كورونا لـ500 شخص ولم يكشف المصدر ذاته في عن تاريخ تلقي الرئاسة للجرعات، لافتا إلى أنّه تمّ تسليم الهبة لإدارة الصحة العسكرية لينتفع بها من هم في الخط الأول في مواجهة كورونا .

وأكدت رئاسة الجمهورية أنه لم يقع تطعيم أيّ كان لا من رئاسة الجمهورية ولا من غيرها من الإدارات بهذا التلقيح، وذلك في انتظار مزيد التثبت من نجاعته، وترتيب أولويات الاستفادة منه.

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