وزارة الرياضة تدرس توفير عقار لإنشاء أكاديمية رياضية لكرة التنس من قبل أنس جابر

انعقدت اليوم الجمعة، جلسة عمل أشرف عليها وزير الشباب والرياضة كمال دقيش بمدرب بطلة التنس العالمية أنس جابر عصام الجلالي ومعدها البدني كريم كمون وبحضور رئيس الديوان شكري بن حسن ومدير عام الرياضة منصف شلغاف.

وتم خلال اللقاء، تدارس الصيغ الممكنة بالتنسيق مع الأطراف الحكومية ذات العلاقة :

-لتوفير عقار لإنشاء أكاديمية رياضية لكرة التنس من قبل بطلة التنس العالمية أنس جابر لمزيد دعم وتطوير اللعبة والعمل على إبراز مواهب الناشئة وتكوين أبطال من الجنسين في رياضة التنس.

-إنشاء فضاءات رياضية للعموم بالأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الحدودية بتمويل أجنبي لتعميم ممارسة الرياضة للجميع والتشجيع على رفع نسبها خاصة لدى الإناث.

-إضافة إلى التطرق إلى أهم الإستعدادات التنظيمية لإحتضان تونس الدورة الدولية للتنس “WTA” البالغ قيمة جوائزها المالية 250 الف دولار بشهر أكتوبر 2022 تجمع عدد من الأبطال العالميين في اللعبة.

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