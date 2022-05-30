وزارة الرياضة تنفي مشاركة «إسرائيلية» في الكأس العربية للترياتلون بالحمامات

أصدرت وزارة الشباب و الرياضة، بلاغا بخصوص ما تمّ تداوله حول الدورة الدولية المفتوحة وكأس إفريقيا والكأس العربية للترياتلون في نسختها الخامسة و التي ستنتظم بياسمين الحمامات يوم السبت 04 جوان 2022.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدورة لم تنطلق بعد بل ولم يصل إلى اليوم الأحد 29 ماي 2022 أي مشارك أو مشاركة من أية دولة، نافية وجود مشاركة « إسرائلية » حاليا أو إلى احتمال مشاركتها في الدورة المشار إليها هو خبر عار تماما من الصحة .

وأكدت وزارة الرياضة أنها وهياكلها ملتزمة بالثوابت الوطنية المناهضة للتطبيع والداعمة لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في استرجاع حقوقه المشروعة.

وفيما يلي القائمة الرسمية للدول المشاركة في الدورة :

الجزائر – النمسا – الكندا – تشيكيا – إسبانيا – فرنسا – ألمانيا – المجر –اليابان – ليبيا – المغرب – جزيرة الموريس – ناميبيا – هولاندا – زيلندا الجديدة – بولونيا – رومانيا – جنوب إفريقيا – سويسرا – سلوفاكيا – تاهيتي – تركيا – تركمنستان – الأوروغواي – الولايات المتحدة – الزمبابوي

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