وزارة السياحة: الإجراءات الوقائية الجديدة لا تشمل هؤلاء

أكدت وزارة السياحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه طبقا للقرار الحكومي المؤرخ في 11 أوت 2020 والمتعلق بتطبيق اجراءات صحية ووقائية جديدة في إطار التوقي من انتشار فيروس « كوفيد-19″، فإن هذه الإجراءات الجديدة لا تشمل المسافرين القادمين على متن الرحلات السياحية غير المنتظمة(Charter) القادمة من بلدان مصنفة بالفئة البرتقالية.

كما لا تشمل هذه الإجراءات الجديدة الوافدين على متن الرحلات المنتظمة (Régulier) القادمة من بلدان مصنفة بالفئة البرتقالية في إطار « رحلات منظمة » (Inclusive Tour/Voyage à Forfait) مع التأكيد على أن جميع الوافدين عبر هذين النوعين من الرحلات سيخضعون وجوبا للبروتوكول الصحي الخاص بالقطاع السياحي داخل مختلف المنشئات السياحية المصادق عليه من قبل وزارة الصحة وكذلك طب الشغل التابع لوزارة الشؤون الإجتماعية.

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