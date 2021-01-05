وزارة السياحة: التمديد في الإجراءات الإستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين

أعلنت وزارة السياحة والصناعات التقليدية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه في إطار تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بسنّ إجراءات جبائّية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا « كوفيد – 19″ على المؤسسات الاقتصادية ومنها المؤسسات السياحية والعاملين بها، وقع التمديد في فترة تأجيل أقساط القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين إلى موفى شهر سبتمبر 2021.

وقد وجّه البنك المركزي التونسي منشورا في الغرض بتاريخ 30 ديسمبر 2020 إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 21 لسنة 2020.

كما تمّ أيضا التمديد في الأجل الأقصى لإسناد التمويلات الإستثنائية لمساندة هذه المؤسسات والمهنيين في مواجهة تداعيات وباء الكورونا إلى موفى ديسمبر 2021.

كما يمكن أيضا منح هذه التمويلات الإستثنائية لفائدة المؤسسات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية.

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