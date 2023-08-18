وزارة السياحة: وفود قرابة 114 ألف سائح من مختلف الجنسيات عبر رحلات بحرية منذ بداية السنة

وفد قرابة 114 ألف سائح من مختلف الجنسيات إلى تونس، منذ بداية السنة الحالية الى حدود 17 أوت 2023، على غرار الأمريكية والفرنسية والإسبانية والإيطالية، عبر 26 رحلة سياحية بحرية.

وينتظر قدوم 18 رحلة إضافية، وفق بلاغ صادر الجمعة عن وزارة السياحة، ليبلغ العدد الجملي 44 رحلة إلى موفى سنة 2023.

وكان وزير السياحة محمد المعز بلحسين قد التقى، بوفد من مهنيي السياحة البحرية، واطلع على سير نشاط الرحلات السياحية البحرية وظروف قدوم مختلف البواخر السياحية إلى تونس وأهم الجنسيات على متنها ومختلف المسالك السياحية المقترحة للغرض.

وثمن بلحسين، بالمناسبة، المجهودات المبذولة من قبل جميع المتدخلين في هذا المجال، مؤكدا على أهمية مواصلة الحرص على توفير كل الظروف اللازمة لاستقبال مختلف البواخر السياحية.

كما شدد وزير السياحة ، على أهمية الرحلات السياحية البحرية التي تساهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية خاصة على مستوى الصناعات التقليدية والنقل السياحي وكذاك المتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم وغيرها من الأنشطة السياحية والثقافية والاقتصاديّة.

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