وزارة الشؤون الإجتماعية تتعهد بتوفير الإحاطة لـ «طفل سيدي حسين»

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم السبت، أنه في إطار مقاربتها الشمولية للتعهد بالطفولة المهددة والقائمة على مبادئ حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة وعلى اثر الأحداث الأخيرة التي جدت بمنطقة سيدي حسين وخاصة المتعلقة بتعرض طفل قاصر للعنف المادي والمعنوي وأمام الوضعية النفسية الحرجة التي يمر بها نتيجة ما لحقه من تعد على حرمته الجسدية وتبعا لتحريك السيد مندوب حماية الطفولة بتونس لدعوى لدى قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية تونس 2، ستتولى المصالح المختصة الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس التعهد بالطفل وأسرته من خلال توفير الإحاطة الاجتماعية والنفسية وكل الخدمات الممكن إسداؤها لفائدة الأسرة.

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